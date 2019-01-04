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Джошуа сделал фото с Роналду, на котором у португальца такое лицо, будто его заставили

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Антони Джошуа похвастался снимком со звездой футбола.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа похвастался фотографией с именитым португальским футболистом Криштиану Роналду.

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Боксер опубликовал фото с форвардом на своей страничке в Instagram. Джошуа выглядит счастливым на снимке, а вот выражение лица Роналду как будто говорит о том, что его заставили сделать фотографию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🦍 AJBXNG X CR7 🐐

Публикация от Anthony Joshua (@anthony_joshua)

Ранее сообщалось, кто выйдет в ринг против Энтони Джошуа в ближайшие два года.

Отметим, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, футбол, Криштиану Роналду, фото, Instagram
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