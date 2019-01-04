Джошуа сделал фото с Роналду, на котором у португальца такое лицо, будто его заставили

Антони Джошуа похвастался снимком со звездой футбола.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа похвастался фотографией с именитым португальским футболистом Криштиану Роналду.

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Боксер опубликовал фото с форвардом на своей страничке в Instagram. Джошуа выглядит счастливым на снимке, а вот выражение лица Роналду как будто говорит о том, что его заставили сделать фотографию.

Ранее сообщалось, кто выйдет в ринг против Энтони Джошуа в ближайшие два года.

Отметим, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards.