Джошуа сделал фото с Роналду, на котором у португальца такое лицо, будто его заставили
Антони Джошуа похвастался снимком со звездой футбола.
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа похвастался фотографией с именитым португальским футболистом Криштиану Роналду.
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Боксер опубликовал фото с форвардом на своей страничке в Instagram. Джошуа выглядит счастливым на снимке, а вот выражение лица Роналду как будто говорит о том, что его заставили сделать фотографию.
Ранее сообщалось, кто выйдет в ринг против Энтони Джошуа в ближайшие два года.
Отметим, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards.
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