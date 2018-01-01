Бывший боец UFC уверен, что поединок Мейвезер - Насукава был постановочным

Брендан Шауб заявил, что видел порно, где играли лучше.

Бывший боец UFC и ведущий подкаста Below The Belt Брендан Шауб выразил уверенность, что бой Флойда Мейвезера и Тенсина Насукавы был постановочным.



“Я видел порно, где играли лучше. Флойд просто делал свое дело, был агрессором, это несложно сыграть. Но Тенсину не хватило актерского мастерства. Кто-то должен был поработать над его падениями, реакцией на пропущенные удары и всем остальным.

Конечно, это постановка. Вы и правда поверили? Да бросьте. Но кого это волнует? Флойд заработал девять миллионов, это стоит отпраздновать. Надеюсь, Тенсин тоже заработал немного денег“, - цитирует Шауба BoxingScene.

Напомним, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер одержал победу над Тенсином Насукавой в главном событии шоу RIZIN 14, которое состоялось в Японии.