Президент IBO назвал лучших боксеров 2018 года

Среди них оказались украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик.

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн назвал лучших боксеров по итогам прошедшего года.

“Я назову четырех лучших боксеров года. Во-первых, это Энтони Джошуа. Британец одержал ряд великолепных побед и изменил динамику в тяжелом весе. Это главный чемпион этого дивизиона на данный момент.

Во-вторых, это Александр Усик. Это великолепный и классный боксер с нокаутирующим ударом.

В-третьих, это Василий Ломаченко. В этом боксере есть все, он будет чемпионом долгое время.

Ну и в-четвертых, Джарретт Херд, у него огромный потенциал. Назову его бой с Ларой поединком года“, - цитирует Ливайна РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии BoxingScene.