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Президент IBO назвал лучших боксеров 2018 года

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Среди них оказались украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн назвал лучших боксеров по итогам прошедшего года.

“Я назову четырех лучших боксеров года. Во-первых, это Энтони Джошуа. Британец одержал ряд великолепных побед и изменил динамику в тяжелом весе. Это главный чемпион этого дивизиона на данный момент.

Во-вторых, это Александр Усик. Это великолепный и классный боксер с нокаутирующим ударом.

В-третьих, это Василий Ломаченко. В этом боксере есть все, он будет чемпионом долгое время.

Ну и в-четвертых, Джарретт Херд, у него огромный потенциал. Назову его бой с Ларой поединком года“, - цитирует Ливайна РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии BoxingScene.

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Теги: бокс, Александр Усик, Василий Ломаченко, Энтони Джошуа, Джаретт Херд
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Источник: ria.ru

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.01.2019, 20:18
Оценка:  0
гость
Слукавил немножко . удара нокаутирующего у Усика нет..
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