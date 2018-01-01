Уайт: Я буду воевать с Усиком

Британский боксер собирается сделать украинцу больно.

Британский супертяж Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) рассказал, как будет действовать в случае поединка с Александром Усиком (16-0, 12 КО).

“Усик - прекрасный боксер, но не в хевивейте. Если мы сразимся, то я не собираюсь просто боксировать. Я буду воевать с ним. Я буду делать так, чтобы ему было некомфортно.

Я собираюсь сделать ему больно. По габаритам он намного меньше меня. Он неплохо двигается, у него хорошие боксерские навыки, но я не собираюсь проводить с ним спокойный бой“, - цитирует слова боксера Sky Sports.

Напомним, в конце декабря Диллиан Уайт победил Дерека Чисору в реванше, отправив в глубокий нокаут.

Ранее сообщалось, что Александр Усик стал боксером года по версии BoxingScene.