Переключиться на мобильную версию

Усик - боксер 2018 года по версии BoxingScene

Комментариев: 1
Авторитетное издание отметило успехи абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Популярный ресурс BoxingScene по итогам минувшего года признал абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) лучшим боксером в 2018 году.

Читай также: Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии Boxingtalk, Усик - третий

Эксперты авторитетного издания отметили доминирование украинца в своей весовой категории, а также его яркие победы над Майрисом Бриедисом (25-1, 18 КО), Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) и Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), которые Усик оформил на территории соперников.

Стоит отметить, что в список лучших ресурс включил Теренса Кроуфорда и Майки Гарсию, однако другой украинский чемпион - Василий Ломаченко, не попал в этот список.

Напомним, Александр Усик также был признан боксером года по версиям Yahoo Sports, ESPNSports IllustratedThe Ring и WBA.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Василий Ломаченко попали в топ-5 лучших боксеров мира вне весовой категории по версии BoxingScene.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, боксер года, Украина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.01.2019, 14:35
Оценка:  +1
гость
Ну и правильно. пояса у тебя . значит Лучший...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь