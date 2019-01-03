Усик - боксер 2018 года по версии BoxingScene

Авторитетное издание отметило успехи абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

Популярный ресурс BoxingScene по итогам минувшего года признал абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) лучшим боксером в 2018 году.

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Эксперты авторитетного издания отметили доминирование украинца в своей весовой категории, а также его яркие победы над Майрисом Бриедисом (25-1, 18 КО), Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) и Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), которые Усик оформил на территории соперников.

Стоит отметить, что в список лучших ресурс включил Теренса Кроуфорда и Майки Гарсию, однако другой украинский чемпион - Василий Ломаченко, не попал в этот список.

Напомним, Александр Усик также был признан боксером года по версиям Yahoo Sports, ESPN, Sports Illustrated, The Ring и WBA.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Василий Ломаченко попали в топ-5 лучших боксеров мира вне весовой категории по версии BoxingScene.