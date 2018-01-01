Проспектом года по версии ESPN стал боксер, оскорбивший и бросивший вызов Ломаченко

Теофимо Лопес стал проспектом года по версии авторитетного издания ESPN.

Американский боксер Теофимо Лопес (11-0, 9 КО) был назван проспектом года по версии ESPN.

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В 2018 году 21-летний спортсмен сделал операцию на правой руке, но это не помешало ему провести четыре поединка, три из которых он выиграл нокаутом.

Топ-3 проспекта года по версии ESPN:

1. Теофимо Лопес (11-0, 9 КО)

2. Шакур Стивенсон (9-0, 5 КО)

3. Райан Гарсия (17-0, 14 КО)

Напомним, что именно Теофимо Лопес и его отец-тренер нагрубили украинскому чемпиону в легком весе по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко.

Вначале стало известно, что отец американского боксера угрожал команде Ломаченко и требовал бой с украинцем, а потом сам Теофимо заявил, что украинец выглядел как кусок дер*ма в бою с Хосе Педрасой.