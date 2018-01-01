Ломаченко-старший попал в список претендентов на звание Тренер года по версии WBC

Анатолий Ломаченко провел отличный год в качестве тренера Василия Ломаченко и Александра Усика.

Анатолий Ломаченко (в центре) с Александром Усиком и сыном Василием instagram.com/lomus_17/

Украинский тренер Анатолий Ломаченко включен в список номинантов на звание Тренер 2018 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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Ломаченко-старший в минувшем году готовил к двум боям своего сына - чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, а также тренировал абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика к финалу WBSS с Муратом Гассиевым и к бою с Тони Беллью.

Помимо Анатолия на звание Тренер года претендуют Бен Дэвисон, Роберт Гарсия, Кенни Портер, Эдди Рейносо, Шейн МакГиган.

Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко стал тренером года по версии The Ring, а также по версии Sports Illustrated.

Напомним, украинский боксер Александр Усик претендует на звание боксера года по версии WBC, а Александр Гвоздик попал в список номинантов на звание Открытие года.