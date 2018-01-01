Ломаченко и Усик - в топ-5 лучших боксеров мира по версии BoxingScene

Украинцы попали в топ лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Авторитетное издание BoxingScene опубликовало рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

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На второй строчке рейтинга расположился наш спортсмен Василий Ломаченко, а пятерку лучших боксеров замкнул еще один украинец Александр Усик.

Стоит отметить, что в рейтинге не произошло никаких изменений с октября 2018 года.

1. Теренс Кроуфорд (34-0, 25 KO)

2. Василий Ломаченко (12-0, 9 КО)

3. Майки Гарсия (39-0, 30 KO)

4. Сауль Альварес (51-1-2, 35 KO)

5 Александр Усик (16-0, 12 КО)

6. Срисакет Сор Рунгвисаи (47-4-1, 41 KO)

7. Геннадий Головкин (38-1-1, 34 KO)

8. Наоя Иноуэ (17-0, 15 KO)

9. Эррол Спенс (24-0, 21 KO)

10. Лео Санта Крус (35-1-1, 19 KO)

Ранее сообщалось, что лучшим нокаутом года по версии BoxingScene стал нокаут в поединке Уайт - Чисора.