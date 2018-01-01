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Ломаченко и Усик - в топ-5 лучших боксеров мира по версии BoxingScene

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Украинцы попали в топ лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Авторитетное издание BoxingScene опубликовало рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

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На второй строчке рейтинга расположился наш спортсмен Василий Ломаченко, а пятерку лучших боксеров замкнул еще один украинец Александр Усик.

Стоит отметить, что в рейтинге не произошло никаких изменений с октября 2018 года.

1. Теренс Кроуфорд (34-0, 25 KO) 
2. Василий Ломаченко (12-0, 9 КО) 
3. Майки Гарсия (39-0, 30 KO) 
4. Сауль Альварес (51-1-2, 35 KO) 
5 Александр Усик (16-0, 12 КО) 
6. Срисакет Сор Рунгвисаи (47-4-1, 41 KO) 
7. Геннадий Головкин (38-1-1, 34 KO)
8. Наоя Иноуэ (17-0, 15 KO) 
9. Эррол Спенс (24-0, 21 KO) 
10. Лео Санта Крус (35-1-1, 19 KO) 

Ранее сообщалось, что лучшим нокаутом года по версии BoxingScene стал нокаут в поединке Уайт - Чисора

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, рейтинг
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