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Мейвезер похвастался огромной кучей денег, заработанной за бой с Насукавой

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Флойд Мейвезер раскидал пачки денег в своем роскошном автомобиле.
Флойд Мейвезер-младший
Флойд Мейвезер-младший
instagram.com/floydmayweather/

Именитый экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший показал своим фанатам деньги, заработанные за победу над японцем Тенсином Насукавой.

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Американец опубликовал видео в Stories в Instagram, где показал, что множество пачек денег - долларов и японских иен, раскиданы на водительском сидении его роскошного автомобиля.

Напомним, Флойд Мейвезер заработал 9 миллионов долларов за бой с японцем. Американец заявил, что провел поединок, чтобы развлечь публику, и это не является возвращением в бокс.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер, деньги, фото, Instagram
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