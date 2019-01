Макдональд: Бой Мейвезера и Насукавы выглядел фальшиво

Чемпион Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд прокомментировал поединок американского боксера Флойда Мейвезера и японского кикбоксера Тенсина Насукавы.

“Только что посмотрел бой Флойда и Тенсина. С моей точки зрения, он выглядел очень фальшиво. Я немного удивлен, что профессиональные бойцы отреагировали на этот поединок так, будто он настоящий“, - написал Макдональд на своей странице в соцсети Twitter.

just watched the full fight between floyd and tenshin. from my perspective it looked very fake. so im a bit suprised seeing professional fighters reacting to it as if it were real