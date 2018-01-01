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Макдональд: Бой Мейвезера и Насукавы выглядел фальшиво

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Канадец удивлен тем, что некоторые воспринимали этот бой всерьез.
Рори Макдональд
Рори Макдональд
Getty Images

Чемпион Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд прокомментировал поединок американского боксера Флойда Мейвезера и японского кикбоксера Тенсина Насукавы.

“Только что посмотрел бой Флойда и Тенсина. С моей точки зрения, он выглядел очень фальшиво. Я немного удивлен, что профессиональные бойцы отреагировали на этот поединок так, будто он настоящий“, - написал Макдональд на своей странице в соцсети Twitter.

Напомним, Мейвезер одержал победу над Насукавой в выставочном поединке в рамках шоу RIZIN 14, которое состоялось в Японии.
 

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Теги: Рори Макдональд, Флойд Мейвезер, Тенсин Насукава, бокс
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Источник: twitter.com

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