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Насукава о бое с Мейвезером: Ни о чем не жалею

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Тенсин Наcукава поблагодарил Мейвезера за бой.
Насукава о бое с Мейвезером: Ни о чем не жалею

Японский кикбоксер Тенсин Наcукава прокомментировал свое поражение в поединке с Флойдом Мейвезером, отметив, что не жалеет о поединке.

"Мейвезер - боксер топ-уровня, это высший класс. Для меня это был настоящий вызов, я отчаянно дрался, но проиграл. Но я ни о чем не жалею.

Я выходил на ринг с мужеством. Благодарен Мейвезеру, а также всем болельщикам. Я никогда не смогу сказать спасибо каждому из вас, но буду пытаться продолжать учиться. Спасибо за этот год", - приводит слова Насукавы BoxingScene.

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Теги: Тенсин Насукава, Флойд Мейвезер
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