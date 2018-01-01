Невеста Стивенсона рассказала свежую информацию о состоянии боксера

Адонис Стивенсон узнает близких, но пока его тяжело двигать руками.

Невеста канадского экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона, Симона Год, рассказала о состоянии боксера после выхода из комы.

"Ему удается общаться со мной. Если ему кажется, что у него чешется нос, я немного помогаю ему. Спрашиваю, хочет ли он этого, а он отвечает очень легким кивком, чтобы сказать да или нет.

Он может двигать руками, но пока движением руки к лицу может стоить ему энергии на целый день.

Он узнает меня, и для меня это замечательно. Я так боялась, что он не узнает меня, когда выйдет из комы", - заявила Год в интервью The Montreal Journal.