Макгрегор прокомментировал последний бой Мейвезера

Ирландец не впечатлился победой американского боксера.

Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не впечатлился победой боксера Флойда Мейвезера-младшего над Тенсином Насукавой.

Об этом можно судить исходя из записи в Twitter Макгрегора:

"Эти 9 млн долларов не удержат тебя в топе моего списка надолго, паренек", - написал Конор

Мейвезер сдержал победу в выставочном поединке против Тенсина Насукавы, после чего заявил о решении не возобновлять бойцовскую карьеру.