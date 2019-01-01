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Макгрегор прокомментировал последний бой Мейвезера

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Ирландец не впечатлился победой американского боксера.
Макгрегор прокомментировал последний бой Мейвезера

Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не впечатлился победой боксера Флойда Мейвезера-младшего над Тенсином Насукавой.

Об этом можно судить исходя из записи в Twitter Макгрегора:

"Эти 9 млн долларов не удержат тебя в топе моего списка надолго, паренек", - написал Конор

Мейвезер сдержал победу в выставочном поединке против Тенсина Насукавы, после чего заявил о решении не возобновлять бойцовскую карьеру.

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Теги: Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор
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