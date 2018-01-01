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Гвоздик претендует на звание "Открытие года" по версии WBC

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Украинский боксер попал в шорт-лист из шести номинантов.
Гвоздик претендует на звание "Открытие года" по версии WBC

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик номинирован на звание "Открытие года" по версии WBC, сообщает сайт организации.

Конкурентами украинского боксера стали Кристофер Росалес, Фрэнклин Манзанилья, Диллиан Уайт, Хосе Рамирес-младший и Реджис Прогрейс.

Гвоздик в минувшем году провел два боя. Сперва он стал временным чемпионом WBC победив Мехди Амара, а потом завоевал полноценный титул, нокаутировав Адониса Стивенсона.

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Теги: Александр Гвоздик, бокс
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