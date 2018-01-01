Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет яиц, чтобы пойти в UFC

Али Абдель-Азиз уверен, что Флойд Мейвезер не примет вызов Хабиба Нурмагомедова подраться в октагоне.

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что боксер Флойд Мейвезер сильно заинтересован в поединке с его клиентом.

“Мы с ним переписывались в течение последнего месяца, а если он скажет, что нет, я все опубликую. Не лги, Флойд. Он умолял. Я сказал ему, что ему 57 лет, что у него слабое хрупкое тело, маленькая голова. Люди думают, что я сумасшедший, но мне кажется, что Хабиб надерет ему задницу. Он думает, что Хабиб – легкие деньги, но Хабиб намного моложе, намного сильнее, жестче, чем Конор, парень, который отстоял с ним в одиннадцать раундов. И Конор сдался, он трус, а Хабиб нет.

Послушайте, Флойд Мейвезер не боец, он спортсмен. В UFC ты должен быть полноценным бойцом. Если мы поймаем Флойда на улице, мы надерем ему зад, потому что он не сможет защитить себя. Он спортсмен. Ему не хватает смелости принять участие в настоящей драке. Хабиб подерется с тобой в лифте, в телефонной будке, где угодно. Мейвезер может драться только в ринге. Он называет себя бойцом, хорошо, но у него нет яиц, чтобы пойти в UFC, поэтому мы подеремся с ним по боксу и набьем ему по заднице, без проблем“, – сказал Абдель-Азиз TMZ Sports.

Мейвезер, свою очередь, после победы в выставочном поединке против Тенсина Нацукавы заявил о решении не возобновлять бойцовскую карьеру.