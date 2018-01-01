Мейвезер: Я вернулся, чтобы развлечь японцев

Именитый американец прокомментировал выставочный поединок с Тенсином Насукавой.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в первом раунде нокаутировал Тенсина Насукаву. Поединок прошел в Японии на турнире RIZIN 14.

После боя американец заявил, что эту встречу не стоит воспринимать за его полноценное возвращение в спорт.

“Мы оба все еще непобеждены. Он отличный чемпион и прекрасный боец. Я все еще на пенсии, я не собираюсь возвращаться в бокс. Я вернулся, чтобы развлечь японцев“, – приводит слова Флойда NESN.

Также если верить заявлению Мейвезера, то его бой против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и реванш с боксером Мэнни Пакьяо не состоится.