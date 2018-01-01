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Мейвезер нокаутировал Насукаву

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Именитый американец триумфально вернулся в ринг после длительной паузы.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер одержал победу над Тенсином Насукавой в главном событии шоу RIZIN 14, которое состоялось в Японии.

Если в начале боя американец откровенно провоцировал соперника, кривляясь перед ним, то спустя минуту именитый боксер принялся за дело – Мейвезер трижды отправил Насукаву в нокдаун, после последнего из которых команда японского спортсмена приняла решение об остановке встречи.

Отметим, что поединок имел выставочный характер и проходил по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг). Матч проходил без судей, его результат не войдет в послужные списки спортсменов.

Ранее Флойд рассказал, сколько миллионов получит за данное противостояние.

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Теги: Флойд Мейвезер, бокс, Тенсин Насукава
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