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Джошуа назвал трех лучших бойцов супертяжелого веса за всю историю бокса

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Британец признался, что влюбился в бокс благодаря Майку Тайсону.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
The Independent

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа рассказал о том, кого считает лучшими бойцами своего дивизиона за всю историю бокса.

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"Несмотря на все преграды, которые пришлось преодолеть Джеку Джонсону, он несомненно был лучшим.

Мухаммед Али использовал большую боксерскую сцену не только, чтобы доказать свою силу и мощь, но и для того, чтобы рассказать всей боксерской аудитории о том с какими проблемами, на тот момент, столкнулось американское общество. Он достиг статуса легенды и стал иконой нашего спорта.

Третий - Майк Тайсон. Когда я впервые сходил на бокс, я влюбился в этот спорт благодаря ему. Он был обычным ребенком из Бруклина, он прошел через все подростковые проблемы. Я читал его книгу. Он - мой пример", - цитирует британца BoxingScene.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джек Джонсон
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Источник: BoxingScene

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