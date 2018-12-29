Усик записал новогоднее видеопоздравление для болельщиков

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе поздравил своих фанатов с наступающими праздниками.

Украинский боксер Александр Усик подготовил видеопоздравление для своих поклонников, в котором поздравил фанатов с наступающими праздниками.

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“Дорогие друзья! Любите друг друга, прощайте друг друга, цените друг друга. Радуйтесь тому, что с вами происходит, смейтесь, балуйте своих детей, дурачьтесь. С Новым годом! Мир любит сильных. Всем добра“, - сказал Александр.

Ранее футбольный клуб Шахтер милым видео поздравил болельщиков с Новым годом.