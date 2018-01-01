Деревянченко согласился на бой с Кулкаем за звание официального претендента на пояс IBF

Сергей Деревянченко проведет бой с немцем Джеком Кулкаем.

Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко (12-1, 10 KO) сообщил, что сразится с немцем Джеком Кулкаем (25-3, 13 KO) за право стать официальным претендентом на пояс IBF.

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"Недавно IBF прислала письмо, и получается, что в рейтинге нет первого и второго номера, третий – немец Кулкай, четвертый номер – Майк Мюррей, который боксирует, а я – пятый. И получается, что я буду боксировать с Кулкаем за официального претендента IBF.

Мы только дали согласие после того, как пришло официальное письмо, будем ли мы боксировать. Мы сказали, что да, мы согласны. Сейчас уже должны быть переговоры: какие гонорары, где, что и т. д.

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Если я стану претендентом, то я не думаю, что бой с чемпионом Джейкобсом будет сразу, они ведь хотят с Альваресом боксировать, и если он согласится, то мне придется ждать. Мне без разницы, кто выиграет, я буду драться с победителем. Если Альварес выиграет, то мне даже лучше в финансовом плане", – сказал Деревянченко в интервью Luckypunch.net.

Напомним, в своем последнем бою Сергей Деревянченко раздельным решением судей проиграл чемпионский поединок Дэниелу Джейкобсу. Вашему вниманию также видео нокдауна в бою Деревянченко - Джейкобс, полное видео поединка, статистика ударов и записки судей.