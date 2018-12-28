Усик и Ломаченко-старший стали лучшими боксером и тренером года по версии The Ring

Авторитетное издание назвало украинцев лучшими в двух номинациях.

Авторитетный журнал The Ring назвал абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика лучшим боксером 2018 года, а еще один украинец, Анатолий Ломаченко, который тренирует Усика и своего сына Василия Ломаченко, был признан лучшим тренером года.

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Также издание назвало реванш между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным поединком года, британский боксер Тайсон Фьюри был признан возвращением года, а его 12-й раунд боя с Деонтеем Уайлдером стал раундом года.

Вашему вниманию также победители в других номинациях:

Нокаут года: Наоя Иноуэ KO 1 Хуан Карлос Паяно

Апсет года: Кристофер Росалес TKO 9 Дайго Хига

Проспект года: Теофимо Лопес

Вдохновение года: Брендан Ингл

Напомним, ранее Анатолий Ломаченко стал тренером года по версии Sport Illustrated. Это же издание назвало Александра Усика лучшим боксером года.

Также Усик стал боксером года по версиям ESPN и Yahoo Sports, и претендует на аналогичное звание от WBC. Кроме того, украинец возглавил рейтинг Forbes как боксер с самым большим финансовым потенциалом.