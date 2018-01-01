Дэвис: Мой удар сильнее, чем у Уайлдера, и я лучше, чем Ломаченко

Джервонта Дэвис назвал себя лучшим боксером во втором полулегком и легком весе.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонта Дэвис считает, что превосходит чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

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“Сила, скорость, движение. Я во всем как боксер лучше, чем Ломаченко. Я не из тех, кто недооценивает своих противников. Я всегда знаю, кто стоит передо мной. Я бью сильнее, чем Деонтей Уайлдер. Думаю, я лучший в 130 и 135 фунтах.

Уверен, что в 2019 году я буду суперзвездой. Я согласен провести бой с чемпионом IBF моего веса Тевином Фармером. Наш бой может пройти по PPV на турнире Showtime. В следующем году у меня будет три поединка, начиная с Абнера“, - приводит слова Дэвиса Boxingnews24.

Отметим, что ближайший бой Джервонты Дэвиса состоится 9 февраля против мексиканского бойца Абнера Мареса.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко хочет провести бой с Джервонтой Дэвисом. Отмечалось, что американский проспект Райан Гарсия и чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс считают, что Дэвис выиграет у Ломаченко.