Усику предлагали сменить украинское гражданство на российское

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе отказался менять украинский паспорт.

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что несколько стран предлагали ему стать их гражданином и выступать под другим флагом, в том числе и Россия.

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“Россия также в этом списке. Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала.

Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем“, – приводит слова Усика express.online.

Ранее сообщалось, что Александр Усик пообещал общаться на украинском языке.

Напомним, украинец стал боксером года по версии Yahoo Sports, ESPN и Sports Illustrated. Также он претендует на аналогичное звание от WBC.

Отмечалось, что Усик возглавил рейтинг Forbes как боксер с самым большим финансовым потенциалом.