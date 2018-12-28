Усик показал, как прогуливался по улицам Нью-Йорка
Александр Усик поделился небольшим видео.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик порадовал своих подписчиков в Instagram новым видеороликом.
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На видео Усик под популярную песню Майкла Джексона прогуливается по улице и пританцовывает.
"Немного о поездке в Нью-Йорк", - написал Усик под публикацией.
Ранее Александр Усик пообещал начать разговаривать на украинском языке.
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