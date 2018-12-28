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Усик показал, как прогуливался по улицам Нью-Йорка

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Александр Усик поделился небольшим видео.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик порадовал своих подписчиков в Instagram новым видеороликом.

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На видео Усик под популярную песню Майкла Джексона прогуливается по улице и пританцовывает.

"Немного о поездке в Нью-Йорк", - написал Усик под публикацией.

Ранее Александр Усик пообещал начать разговаривать на украинском языке.

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Теги: бокс, Александр Усик, видео, Instagram
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