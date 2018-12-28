Усик пообещал начать разговаривать на украинском языке

Абсолютный чемпион хочет говорить на чистом языке, а не на суржике.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему не общается с прессой на украинском языке.

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“Это мой язык, моих родителей и предков. Но я вырос в регионе, где практически все общаются на русском, поэтому в быту я чаще разговариваю на русском.

Я чувствую, что мой украинский не чистый, а разговаривать на суржике я не хочу. Но обещаю, что в скором времени публично буду говорить на украинском”, - приводит слова Усика express.online.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион Александр Усик может стать боксером года по версии WBC.