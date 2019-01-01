Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии Boxingtalk, Усик - третий

В итоговом рейтинге оказались три украинца.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко возглавил рейтинг Pound-for-Pound по итогам 2018 года по версии портала Boxingtalk.com.

На втором месте расположился чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Третьим стал абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. В топ-20 также вошел еще один украинский чемпион - Александр Гвоздик.

Рейтинг P4P по версии Boxingtalk:

1. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес);

2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес);

3. Александр Усик (Украина, первый тяжелый вес);

4. Майки Гарсия (США, легкий вес);

5. Эррол Спенс (США, полусредний вес);

6. Сауль Альварес (Мексика, средний/ второй средний вес);

7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес);

8. Наоя Инуэ (Япония, легчайший вес);

9. Срисакет Сор Рунгвисай (Таиланд, второй наилегчайший вес);

10. Кит Турман (США, полусредний вес)

...

19. Александр Гвоздик (Украина, полутяжелый вес).

Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко претендует на звание Тренер года по версии The Ring.