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Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии Boxingtalk, Усик - третий

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В итоговом рейтинге оказались три украинца.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко возглавил рейтинг Pound-for-Pound по итогам 2018 года по версии портала Boxingtalk.com.

На втором месте расположился чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Третьим стал абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. В топ-20 также вошел еще один украинский чемпион - Александр Гвоздик.

Рейтинг P4P по версии Boxingtalk:

1. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес);
2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес);
3. Александр Усик (Украина, первый тяжелый вес);
4. Майки Гарсия (США, легкий вес);
5. Эррол Спенс (США, полусредний вес);
6. Сауль Альварес (Мексика, средний/ второй средний вес);
7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес);
8. Наоя Инуэ (Япония, легчайший вес);
9. Срисакет Сор Рунгвисай (Таиланд, второй наилегчайший вес);
10. Кит Турман (США, полусредний вес)

...

19. Александр Гвоздик (Украина, полутяжелый вес).

Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко претендует на звание Тренер года по версии The Ring.

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Теги: бокс, Василий Ломачек, Александр Усик, Александр Гвоздик
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Источник: Boxingtalk.com

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