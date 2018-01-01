У Стивенсона восстановились двигательные функции

Канадец уже может поднимать руки и ноги.

Состояние экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона постепенно улучшается, сообщил брат боксера Пьер в интервью lapresse.ca.

По его словам, Адонис находится в сознании и контактирует с людьми. Постепенно восстанавливаются его двигательные функции: он может поднимать руки, ноги и верхнюю часть туловища.



Семья Стивенсона надеется на улучшение состояния боксера после его перевода в больницу Монреаля.

Напомним, Стивенсон попал в больницу сразу после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Тогда боксер перенес операцию и его ввели в искусственную кому.