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У Стивенсона восстановились двигательные функции

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Канадец уже может поднимать руки и ноги.
Адонис Стивенсон
Адонис Стивенсон
www.sportstwo.com

Состояние экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона постепенно улучшается, сообщил брат боксера Пьер в интервью lapresse.ca.

По его словам, Адонис находится в сознании и контактирует с людьми. Постепенно восстанавливаются его двигательные функции: он может поднимать руки, ноги и верхнюю часть туловища. 

Семья Стивенсона надеется на улучшение состояния боксера после его перевода в больницу Монреаля.

Напомним, Стивенсон попал в больницу сразу после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Тогда боксер перенес операцию и его ввели в искусственную кому.

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Теги: бокс, Адонис Стивенсон
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Источник: lapresse.ca

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