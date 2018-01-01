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Анатолий Ломаченко претендует на звание Тренер года по версии The Ring

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Подопечные украинца добились успехов в 2018 году.
Анатолий Ломаченко и Александр Усик
Анатолий Ломаченко и Александр Усик
www.ringside24.com

Украинский тренер Анатолий Ломаченко номинирован на звание лучшего тренера в боксе в 2018 году по версии авторитетного журнала The Ring.

В уходящем году Ломаченко-старший не только готовил к чемпионским боям своего сына Василия, но и помогал Александру Усику.

Кроме Ломаченко, в список номинантов вошли: Бен Дэвидсон (тренер Тайсона Фьюри), Роберт Гарсия (тренер Майки Гарсии), Шинго Инуэ (тренер Наойи Инуэ) и Эдди Рейносо (тренер Сауля Альвареса).

Ранее Анатолий Ломаченко стал тренером года по версии Sports Illustrated.

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Теги: бокс, Анатолий Ломаченко, Василий Ломаченко, Александр Усик
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