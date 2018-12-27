Переключиться на мобильную версию

Хирн: Джошуа не будет идти по пути Кличко, он хочет великих боев

Комментариев: 1
Промоутер считает, что поединки по защите поясов не всегда интересны.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Boxing Scene

Эдди Хирн, промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа рассказал о планах своего клиента.

“Энтони нужно будет драться с Деонтеем Уайлдером по причине защиты титулов. Рано или поздно перед Джошуа возникнет необходимость по защите поясов перед обязательными претендентами. 

Но там могут быть такие соперники и такие поединки, которые никому не интересны. Владимир Кличко делал так годами, часто проводя бои, которые были мало кому интересны. Он лишь постоянно проводил защиты титулов и на этом все заканчивалось. Но Энтони не интересует такой ход событий. Он хочет больших боев“, - цитирует Хирна BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Хирн отправил Ломаченко предложение с самым крупным гонораром в карьере украинца.

Поделись:
Теги: бокс, Эдди Хирн, Владимир Кличко, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Peyot    27.12.2018, 15:36
Оценка:  0
Peyot
Ну как сказать во времена Кличко и бится то нескем было. Он бил лучших, просто лучшие были так себе там и вспомнить то некого особо. Когда пришли реальные соперники Вовка уже на пенсию должен был уйти он и так задержался...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь