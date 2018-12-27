Хирн: Джошуа не будет идти по пути Кличко, он хочет великих боев
Промоутер считает, что поединки по защите поясов не всегда интересны.
Эдди Хирн, промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа рассказал о планах своего клиента.
“Энтони нужно будет драться с Деонтеем Уайлдером по причине защиты титулов. Рано или поздно перед Джошуа возникнет необходимость по защите поясов перед обязательными претендентами.
Но там могут быть такие соперники и такие поединки, которые никому не интересны. Владимир Кличко делал так годами, часто проводя бои, которые были мало кому интересны. Он лишь постоянно проводил защиты титулов и на этом все заканчивалось. Но Энтони не интересует такой ход событий. Он хочет больших боев“, - цитирует Хирна BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Хирн отправил Ломаченко предложение с самым крупным гонораром в карьере украинца.
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