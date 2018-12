Усик может стать боксером года по версии WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал список претендентов на звание Боксер года.

Как сообщает пресс-служба организации, одним из номинантов стал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12КО).

Помимо украинца на ежегодную награду также претендуют мексиканец Сауль Альварес, обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия, обладатель титула WBC в наилегчайшем весе Ванхенг Менайотин и чемпион WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит.

🔰Boxer of the Year 2018🔰



They are the nominees, who do you think should win the prize?#WBC #Boxing #wbcbest2018 pic.twitter.com/4MoQLniInx