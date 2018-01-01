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Усик может стать боксером года по версии WBC

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Александр Усик номинирован на награду от WBC.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал список претендентов на звание Боксер года.

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Как сообщает пресс-служба организации, одним из номинантов стал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12КО).

Помимо украинца на ежегодную награду также претендуют мексиканец Сауль Альварес, обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия, обладатель титула WBC в наилегчайшем весе Ванхенг Менайотин и чемпион WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит.

Ранее сообщалось, что авторитетный портал Yahoo Sports признал Усика боксером года. Также издание ESPN назвало украинца боксером года.

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Теги: бокс, Александр Усик, Сауль Альварес, Майки Гарсия, Деонтей Уайлдер, Каллум Смит, WBC, боксер года
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