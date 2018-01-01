Бронер стал героем нового скандала из-за ареста за неявку на судебное заседание

Экс-чемпион в четырех дивизионах был арестован.

Бывший обладатель титулов в четырех дивизионах Эдриен Бронер попал в очередной скандал.

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Как сообщает TMZ, в воскресенье, 23 декабря, боксера арестовали во Флориде из-за неявки спортсмена в суд на несколько заседаний подряд.

Напомним, в декабре 2017 года Бронера обвинили в вождении автомобиля без водительских прав, превышении скорости и отсутствии страховки. В феврале 2018 года скандального боксера арестовали в торговом центре по подозрению в сексуальных домогательствах, но сам Бронер отрицал эти обвинения.

Также пьяный Бронер отправил прохожего в нокаут, а видео инцидента разлетелось по Сети.