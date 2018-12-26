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Ломаченко - о бое с Кроллой: Если это произойдет, то в США

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Василий Ломаченко прокомментировал возможность боя с Энтони Кроллой.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поделился мнением о проведении боя с Энтони Кроллой.

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"Ничего сейчас не думаю. Все ушли на праздники, никто никакого ясного ответа дать не может - когда бой, с кем бой, у кого какие переговоры сейчас идут. Пока информацией не владею. Если они говорят об этом поединке, то он будет в США, в Англии он не будет проведен", – приводит слова Ломаченко Luckypunch.net.

Ранее Василий Ломаченко также прокомментировал возможность боя с Майки Гарсией.

Отметим, что украинский боксер в шапке Санта-Клауса поздравил фанатов с Рождеством.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла
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