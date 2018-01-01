Ломаченко: Я не готов к бою с Гарсией, если он будет в полусреднем весе

Василий Ломаченко прокомментировал возможный бой с Майки Гарсией.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко не против сразиться с Майки Гарсией, но только в легком весе.

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“Тут сложный вопрос, потому что становится вопрос о весовой категории. Майки уходит в следующую весовую категорию, в 63,5 кг, ну и якобы говорит, мол, хотите боксировать, поднимайтесь в 63,5. Подниматься мне сейчас в 63,5 – у меня другая дорога, другие планы. Сейчас я не готов это делать. Поэтому пока этот бой откладывается.

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Но он не отказался от титула, он владеет поясом WBC в легком весе, поэтому сегодня он является чемпионом в этой весовой категории. Давайте подождем бой с Эрролом Спенсом, после этого будет понятно о его дальнейших действиях.

Если он будет в легком весе – интересно провести бой. Если будет звать в первый полусредний, приду, но не сейчас“, – рассказал Ломаченко в интервью Luckypunch.net

Ранее Василий Ломаченко заявил, что ему приходится себя убивать, чтобы выйти на пик формы.