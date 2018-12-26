Поветкин назвал имя потенциального соперника

Россиянин рассчитывает провести бой в апреле.

Российский боксер супертяжелого дивизиона Александр Поветкин сообщил, что хочет провести в апреле поединок против Диллиана Уайта.

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"Конечно, мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как все получится. Все зависит не только от меня. Итогами года я не огорчен. Как и хотел, встретился с чемпионом мира, ну а то, что не получилось победить - это спорт.

У меня уже нормальная форма: бегаю, прыгаю. Потихоньку начинаю работать руками - отжимаюсь от турника, но пока что не от пола. Думаю, скоро все будет нормально”,- цитирует Поветкина rsport.ru.

Отметим, что сам Уайт также согласен на бой с Поветкиным.

Ранее сообщалось, что российскому боксеру Александру Поветкину сделали операцию на обеих руках, однако он заявил, что не собирается завершать карьеру.