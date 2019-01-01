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WBC хочет взвешивать боксеров прямо перед выходом на ринг

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В совете собираются бороться с манипуляциями боксеров.
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
Scrap Digest

Всемирный боксерский совет (WBC) в ответ на манипуляции с весом боксеров, когда те до взвешивания “сушатся“, а потом за сутки набирают массу, чтобы получить преимущество на ринге, решил ужесточить свои правила.

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Теперь, помимо предварительного взвешивания за 30 и 7 дней до боя, WBC собирается устраивать контрольные взвешивания в последние 7 дней до боя, не предупреждая о них заранее.

“Мы будем проводить неожиданные проверки боксеров. Возможно даже после того, как они приезжают на арену и перед тем, как выходят на ринг“, - сказал глава WBC Маурисио Сулейман в комментарии BoxingScene.

 

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Теги: бокс, WBC
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Источник: BoxingScene

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