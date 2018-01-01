Переключиться на мобильную версию

Стал известен следующий соперник Альвареса

Комментариев: 0
Поединок состоится в мае.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканец Сауль “Канело“ Альварес определился со своим будущим соперником, сообщает Boxingnews24.com.

Уже на следующей неделе Альварес начнет переговоры с обладателем титула IBF в среднем весе американцем Дэниелом Джейкобсом, который ранее бросил ему вызов. Об этом заявил промоутер Джейкобса Эдди Хирн.

Бой состоится 4 мая 2019 года. Команда мексиканца уже забронировала для этого T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Напомним, 27 октября Дэниел Джейкобс раздельным решением судей выиграл у украинца Сергея Деревянченко и стал чемпионом по версии IBF.

 

Поделись:
Теги: бокс, Сауль Альварес, Дэниэл Джейкобс, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.boxingnews24.com.

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь