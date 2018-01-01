Стал известен следующий соперник Альвареса

Поединок состоится в мае.

Мексиканец Сауль “Канело“ Альварес определился со своим будущим соперником, сообщает Boxingnews24.com.

Уже на следующей неделе Альварес начнет переговоры с обладателем титула IBF в среднем весе американцем Дэниелом Джейкобсом, который ранее бросил ему вызов. Об этом заявил промоутер Джейкобса Эдди Хирн.

Бой состоится 4 мая 2019 года. Команда мексиканца уже забронировала для этого T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Напомним, 27 октября Дэниел Джейкобс раздельным решением судей выиграл у украинца Сергея Деревянченко и стал чемпионом по версии IBF.