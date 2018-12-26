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Миллер: Мне неинтересен бой против Усика, он слишком мал

Комментариев: 1
Американец считает, что у украинца нет нужных габаритов.
Джарелл Миллер
Джарелл Миллер
Boxing Scene

Американский супертяжеловес Джарелл Миллер исключил возможность боя с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

“Ха-ха, мне неинтересен поединок против Усика. Его переход в супертяжелый вес займет время. Он слишком мал и на этом точка. Не думаю, что в этом весе он будет уничтожен, но у него нет необходимых габаритов. Например, Холифилд перешел в супертяжелый вес, но при этом набрав нужную массу. Усику нужно время на набор необходимого количества качественной массы. Посмотрим. В боксе возможно все“, - цитирует боксера iFL.TV.

Ранее сообщалось, что Александр Усик стал боксером года по версии Yahoo Sports.

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Теги: бокс, Александр Усик, Джарелл Миллер
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Источник: www.facebook.com

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Комментариев (1)
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its_ok    26.12.2018, 09:03
Оценка:  +1
its_ok
этому жиробасу нужны неподвижные мешки, по которым можно со всего размажу лупить. а нннет))) Усик придет и надерет им всем зад)))
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