Поветкин: С боксом завязывать не собираюсь

Россиянин продолжает восстановление после операции.

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своих планах после операции.

“К счастью, все прошло хорошо, сейчас прохожу процесс восстановления. Скоро буду немного увеличивать нагрузку. Я уже говорил раньше, что с боксом завязывать не собираюсь. Желание боксировать у меня есть. Надеюсь, как и планировалось, следующий бой проведу в апреле”,- цитирует Поветкина rsport.ru.

Ранее промоутер Александра заявлял, что свой следующий бой супертяж может провести в программе Джошуа.