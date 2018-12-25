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Поветкин: С боксом завязывать не собираюсь

Комментариев: 1
Россиянин продолжает восстановление после операции.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своих планах после операции.

“К счастью, все прошло хорошо, сейчас прохожу процесс восстановления. Скоро буду немного увеличивать нагрузку. Я уже говорил раньше, что с боксом завязывать не собираюсь. Желание боксировать у меня есть. Надеюсь, как и планировалось, следующий бой проведу в апреле”,- цитирует Поветкина rsport.ru.

Ранее промоутер Александра заявлял, что свой следующий бой супертяж может провести в программе Джошуа.

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Теги: бокс, Александр Поветкин
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.12.2018, 22:23
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гость
и когда этот мешок с г... отпиз..., на россии расскажут о старой травме!!!.....))))))
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