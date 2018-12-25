Ломаченко в шапке Санта-Клауса назвал своих фанатов лучшими в мире

Василий Ломаченко поздравил католиков с праздником.

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко поздравил поклонников с католическим Рождеством.

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Спортсмен опубликовал снимок в шапке Санта-Клауса и поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Всем счастливого Рождества! Спасибо вам всем за поддержку. У меня самые лучшие фанаты", - написал Ломаченко на своей страничке в Instagram.

Отметим, что с Рождеством болельщиков также поздравили Андрей Шевченко, Лионель Месси и Криштиану Роналду.