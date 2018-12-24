Усик - боксер года по версии Yahoo Sports

Читатели издания проголосовали за Александра Усика в категории Лучший боксер 2018 года.

Yahoo Sports признал абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика лучшим боксером года.

В финальной части голосования украинский боксер опередил чемпиона мира в легчайшем весе Наойя Инуэ. В голосовании также участвовали Василий Ломаченко, Реджис Прогрейс, Хосе Карлос Рамирес, Сауль Альварес, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Майки Гарсия.

Напомним, что ранее лучшим боксером года Усика признал ESPN.

Ранее сообщалось, кто может стать соперником Усика в супертяжелом весе.