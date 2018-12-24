Джошуа: Забавно, что тренер Фьюри заявляет, что они хотят взять паузу

Энтони Джошуа прокомментировал слова тренера Фьюри о том, что он ждет боя Джошуа с Уайлдером.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO Энтони Джошуа расценил слова тренера Тайсона Фьюри Бена Дэвисона о том, что он ждет боя Деонтея Уайлдера с Джошуа, как заявление о паузе.

"Считаю, что теперь пришло время Уайлдеру и Джошуа встретиться друг с другом и определить абсолюта. Они 3 года всё никак не могли договориться о бое. Пускай теперь проведут бой, а Тайсон встретится с победителем. Считаю, так будет честно. Фьюри вышел и показал этим парням, как это делается. Теперь их очередь", - сказал Дэвисон

Джошуа с сарказмом отнесся к словам тренера Фьюри и возмутился желанию взять паузу.

"Знаете, что забавно? Забавно то, что тренер Фьюри говорит о том, что они возьмут паузу. Какую паузу, чуваки? Да он только недавно вернулся в бокс после такой вот паузы. Но мне другое интересно. Как теперь себя поведёт Уайлдер. Он морозился от нас, игнорировал наше предложение. Что он теперь скажет? Непростая ситуация, верно?", - цитирует Джошуа vringe.com.

Ранее Джошуа признался, что умоляет Уайлдера о бое.