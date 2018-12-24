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Поветкин перенес операцию и вернется в ринг в апреле

Комментариев: 1
Александру Поветкину сделали операцию на локтях обеих рук, он проходит процесс восстановления.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
vsenabox.ru

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин перенс операцию на руках, но уже весной готов будет вернуться к боксу. Об этом рассказал менеджер боксера Дмитрий Иванов.

"Саша в ноябре был успешно прооперирован на локтях обеих рук. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, "лапы", можно будет в парах работать. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведет свой следующий поединок", - цитирует Иванова rsport.ru.

Ранее сообщалось, что Поветкин может подписать контракт с Эдди Хирном и следующий бой провести в Англии.

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Теги: Александр Поветкин, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.12.2018, 17:37
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гость
Видимо постоянное употребление мельдония сказалось на функциональности локтевых суставов.
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