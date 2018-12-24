Поветкин перенес операцию и вернется в ринг в апреле

Александру Поветкину сделали операцию на локтях обеих рук, он проходит процесс восстановления.

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин перенс операцию на руках, но уже весной готов будет вернуться к боксу. Об этом рассказал менеджер боксера Дмитрий Иванов.

"Саша в ноябре был успешно прооперирован на локтях обеих рук. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, "лапы", можно будет в парах работать. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведет свой следующий поединок", - цитирует Иванова rsport.ru.

Ранее сообщалось, что Поветкин может подписать контракт с Эдди Хирном и следующий бой провести в Англии.