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Бетербиев: Досрочно выиграл у Гвоздика, сломав ему нос

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Россиянин рассказал о том, как во времена любительской карьеры встречался с Александром Гвоздиком.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
instagram.com/arturbeterbiev/

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (13-0, 13 КО) рассказал о том, как проводил бой с чемпионом WBC украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 13 КО), который прошел в то время, когда боксеры выступали в любителях.

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"Мы в любителях встречались с украинскими боксерами, которые сейчас чемпионы. С Гвоздиком я боксировал где-то на турнире. Досрочно я выиграл этот бой, не помню уже, что было в деталях.

По-моему, я ему нос сломал, точно не помню. Они после второго раунда отказались боксировать", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Владислава Усачева.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион Александр Гвоздик получил именной пояс от WBC.

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Теги: бокс, Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, IBF, WBC
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Комментариев (1)
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LOL  (аноним)  24.12.2018, 15:45
Оценка:  +2
LOL
eshe bi vspomnil kakoi to kazapskiy kloun, kak gvozdika v det. sadu pobil.
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