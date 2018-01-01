Спенс: Дэвис остановит Ломаченко

Эррол Спенс считает, что Василий Ломаченко не сможет выиграть у Джервонты Дэвиса.

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (24-0, 21 КО) оценил шансы украинца Василия Ломаченко в бою против Джервонты Дэвиса.

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“Шансы Ломаченко? Я уже говорил об этом не раз - Дэвис остановит Ломаченко, определенно“, - приводит слова Спенса Fight Hub TV.

Ранее американский проспект Райан Гарсия назвал Джервонту Дэвиса фаворитом в бою против Василия Ломаченко.

Отмечалось, что украинец назвал Дэвиса “парнем, который много говорит“ и выразил желание провести с ним поединок.