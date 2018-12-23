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Уайт выразил желание встретиться с Джошуа

Комментариев: 1
Диллиан Уайт назвал Энтони Джошуа "длинным куском дер*ма".
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Диллиан Уайт выразил желание встретиться в ринге против Энтоши Джошуа.

"В первом раунде мне удалось потрясти Чисору, и тогда я подумал, что нужно расслабиться и возможность придет. Дерек продолжал делать одни и те же ошибки, и в таких случаях в какой-то момент я всегда попадаю. Я воин и знал, что нокаут придет. Следующий соперник? Хочу получить бой с этим длинным куском дерьма Джошуа", – приводит слова Уайта RingTV.

Стоит отметить, что Диллиан и Энтони уже встречались в 2015 году. Тогда досрочную победу одержал Джошуа.

Напомним, Уайт в последнем своем поединке отправил в тяжелый нокаут Чисору.

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Теги: Диллиан Уайт, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  23.12.2018, 18:32
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ВоблаВологда
А как же отрыжка путинского режима, крысиное говнище Поветкин ? Когда Диллиан сделает из этого тюленя инвалида ?)))))).
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