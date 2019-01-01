Красюк сообщил, когда Беринчик проведет следующий бой

Промоутер допускает возможность проведения боя Беринчик - Ломаченко.

Александр Красюк, промоутер Дениса Беринчика, рассказал, когда украинец проведет следующий бой, а также прокомментировал возможность поединка Дениса с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

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"Следующий бой Дениса будет в апреле. То, что было в ринге, было великолепно. Возможный бой с Ломаченко? Почему Денис должен его не захотеть - боксер хочет драться с чемпионами мира, чтобы стать чемпионом мира", - приводит слова Красюка sport.ua.

Напомним, в субботу, 22-го декабря, Денис Беринчик одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде в бою против Росеки Кристобаля. Вашему вниманию также видео боя Беринчик - Кристобаль.