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Ломаченко в детстве занимался танцами и даже брал уроки брейк-данса

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Василий Ломаченко рассказал о своем детстве.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о том, что занимался танцами, а также признался, что испытывает давление из-за похвал от именитого промоутера Боба Арума.

“Многие спрашивают, занимался ли я в детстве танцами. Да, я пару лет ходил на занятия по традиционному украинскому танцу. Я даже одну неделю ходил на брейк-данс.

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Боб Арум называет меня величайшим боксером в истории, и это оказывает на меня давление. Всегда в бою я был вынужден доказывать его слова. Давления слишком много“, - сказал Ломаченко в интервью FightSpaceWorld.

Ранее Василий Ломаченко рассказал о том, как выходит на пик формы.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум
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