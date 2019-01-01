Ломаченко в детстве занимался танцами и даже брал уроки брейк-данса

Василий Ломаченко рассказал о своем детстве.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о том, что занимался танцами, а также признался, что испытывает давление из-за похвал от именитого промоутера Боба Арума.

“Многие спрашивают, занимался ли я в детстве танцами. Да, я пару лет ходил на занятия по традиционному украинскому танцу. Я даже одну неделю ходил на брейк-данс.

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Боб Арум называет меня величайшим боксером в истории, и это оказывает на меня давление. Всегда в бою я был вынужден доказывать его слова. Давления слишком много“, - сказал Ломаченко в интервью FightSpaceWorld.

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