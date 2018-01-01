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Адонис Стивенсон вышел из комы

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Девушка канадского боксера рассказала, что Стивенсон идет на поправку.
Адонис Стивенсон вышел из комы

Девушка бывшего чемпиона WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО), Симона Год, заявила, что боксер уже не находится в стане комы, а пошел на поправку.

"Несмотря на последние сообщения СМИ, я хочу сообщить, что Адонис больше не находится в состоянии комы.

Он восстанавливается от травмы в компании своей семьи и преданной команды медиков. Адонис является настоящим чемпионом мира на ринге, и демонстрирует силу и решительность в своей реабилитации.

От имени Адониса и нашей семьи я хочу поблагодарить всех, кто нашел время, чтобы протянуть руку помощи и послать молитвы за его выздоровление. Мы благодарны за этот поток сообщений и подарков, который нам поступил за это время", - цитирует Симону Год boxingscene.com.

Напомним, Стивенсон попал в больницу сразу после боя с Александром Гвоздиком. Тогда боксер перенес операцию и его ввели в искусственную кому. 

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Теги: Адонис Стивенсон, бокс
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