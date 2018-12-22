Уайт отправил Чисору в тяжелый нокаут

Диллиан Уайт победил Дерека Чисору в реванше, отправив в глубокий нокаут.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт нокаутировал соотечественника Дерека Чисору и защитил второстепенные титулы WBC Silver и WBO International. Их бой состоялся в Лондоне на стадионе O2Arena.

Зрелищный поединок закончился в 11-м раунде. На тот момент на карточках двух судей лидировал Чисора, а еще на одной - Уайт. Во всех трех случаях стоял счет 95:94.

В 11-м раунде сначала Чисора во второй раз за бой лишился одного очка за удар локтем, а через некоторое время Уайт нокаутировал соперника. Подняться самостоятельно пострадавший не смог.

Напомним, для Дерика и Диллиона это был второй очный матч. В 2016 году раздельным решением судей победу одержал Уайт.