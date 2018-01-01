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Беринчик брутально избил Кристобаля, завоевав пояс WBO International

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Избиение филиппинского соперника Беринчиком было остановлено рефери в 7-м раунде.
Беринчик брутально избил Кристобаля, завоевав пояс WBO International

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.

Украинец с первого раунда полностью доминировал над противником, хотя тот пытался отвечать. В третьем раунде Денис отправил филиппинца в нокдаун, а с четвертого каждый раунд зажимал соперника у канатов, бомбардируя того сильными ударами по этажам. К чести Кристобаля, он мужественно выдерживал атаки и даже изредка отмахивался от украинца.

В седьмом раунде Беринчик зажал соперника в углу ринга, нанося серии ударов. Кристобаль не защищался, и судья остановил бой.

Таким образом, Беринчик добыл победу техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона WBO Oriental в легком весе.

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Теги: Денис Беринчик, бокс
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